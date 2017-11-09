На набережной реки Шелони в Порхове появилась скульптура Ждуна. Этот символ ожидания должен воззвать к совести отдыхающих, чтобы они сохраняли окружающую территорию в чистоте и не мусорили.
Как на такую креативную идею отреагировала общественность? Как еще привлекают внимание к сохранению экологии в нашем регионе? И где расположены самый чистый и самый грязный районы области? Обсудим в программе "Постфактум".
Слушайте на "Радио России-Псков" 9 ноября с 7.20
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Ноябрь 2017
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