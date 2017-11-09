Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.11.2017 17:27

На набережной реки Шелони в Порхове появилась скульптура Ждуна. Этот символ ожидания должен воззвать к совести отдыхающих, чтобы они сохраняли окружающую территорию в чистоте и не мусорили.

Как на такую креативную идею отреагировала общественность? Как еще привлекают внимание к сохранению экологии в нашем регионе? И где расположены самый чистый и самый грязный районы области? Обсудим в программе "Постфактум".

Слушайте на "Радио России-Псков" 9 ноября с 7.20