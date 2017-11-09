Новые кадровые перестановки произошли в аппарате «Единой России»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.11.2017 17:10

Сегодня стало известно о новых кадровых перестановках в аппарате «Единой России». Экс-сенатор от Псковской области Александр Борисов стал врио руководителя Центрального исполнительного комитета «Единой России». Такое решение принял Президиум Генсовета партии. Также он утвердил Максима Жаворонкова, ранее занимавшего пост заместителя губернатора - руководителем Организационного управления аппарата ЦИК партии.

Кирилл Радион