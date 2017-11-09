Новые кадровые перестановки произошли в аппарате «Единой России»

Сегодня стало известно о новых кадровых перестановках в аппарате «Единой России». Экс-сенатор от Псковской области Александр Борисов стал врио руководителя Центрального исполнительного комитета «Единой России». Такое решение принял Президиум Генсовета партии. Также он утвердил Максима Жаворонкова, ранее занимавшего пост заместителя губернатора - руководителем Организационного управления аппарата ЦИК партии.
Кирилл Радион
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Ноябрь 2017
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