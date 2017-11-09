Псковские старшеклассники приняли участие в форуме «Россия - многонациональное государство»

Сегодня в Пскове прошел ежегодный форум «Россия - многонациональное государство». В нем традиционно приняли участие старшеклассники. В ходе бесед и дискуссий представители Чеченской диаспоры, Еврейского благотворительного центра и педагоги дополнительного образования Дома детского творчества познакомили школьников с культурой и традициями разных народов.
Главная цель форума - рассказать ребятам какая многонациональная на самом деле Псковская область, сплотить учащихся разных народностей и научить их понимать друг друга.
Наталья Барарь
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Ноябрь 2017
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