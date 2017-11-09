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Псковские старшеклассники приняли участие в форуме «Россия - многонациональное государство»

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.11.2017 17:08

Сегодня в Пскове прошел ежегодный форум «Россия - многонациональное государство». В нем традиционно приняли участие старшеклассники. В ходе бесед и дискуссий представители Чеченской диаспоры, Еврейского благотворительного центра и педагоги дополнительного образования Дома детского творчества познакомили школьников с культурой и традициями разных народов.

Главная цель форума - рассказать ребятам какая многонациональная на самом деле Псковская область, сплотить учащихся разных народностей и научить их понимать друг друга.

Наталья Барарь

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