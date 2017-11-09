Псковские старшеклассники приняли участие в форуме «Россия - многонациональное государство»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.11.2017 17:08

Сегодня в Пскове прошел ежегодный форум «Россия - многонациональное государство». В нем традиционно приняли участие старшеклассники. В ходе бесед и дискуссий представители Чеченской диаспоры, Еврейского благотворительного центра и педагоги дополнительного образования Дома детского творчества познакомили школьников с культурой и традициями разных народов.

Главная цель форума - рассказать ребятам какая многонациональная на самом деле Псковская область, сплотить учащихся разных народностей и научить их понимать друг друга.

Наталья Барарь