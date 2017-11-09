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Для Псковской области будет разработан план развития в экономике и туризме

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.11.2017 16:46

Администрация Псковской области заключила сегодня соглашение о сотрудничестве со «Стратегическим партнёрством “Северо-Запад”». Соответствующий документ подписали временно исполняющий губернатора Михаил Ведерников и исполнительный директор партнёрства Алексей Багаряков. Стоит отметить, что Партнерство объединяет представителей власти, бизнеса и общественных объединений. Среди учредителей - различные крупные компании.

Им предложат развивать свой бизнес в Псковской области. «Партнёрство “Северо-Запад”» уже проанализировало наш регион и вместе с документом соглашения Михаилу Ведерникову передали план стратегического развития как в экономике, так и в туризме. Псковская область станет пилотным регионом, для которого «Стратегическое партнёрство "Северо-Запад"» разработает план экономического рывка. Т.е. специалисты сначала займутся изучением прошлого региона. А именно: проанализируют наработки советского времени, затем сопоставят с современным положением дел и к концу года «Партнёрство “Северо-Запад”» предложит варианты развития области. Если стратегия будет успешна, то её можно будет применить и на весь округ.

Алина Чабан

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