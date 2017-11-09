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Псковская санавиация сможет вылетать на вызовы в темное время суток

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.11.2017 15:31

Парк воздушных судов санитарной авиации в Псковской области пополнит еще один вертолет. Соответствующая договорённость была достигнута между врио губернатора Михаилом Ведерниковым и генеральным директором ООО «РВС-Холдинг» Михаилом Казачковым. Теперь, наряду с легкомоторным вертолетом «Ансат», на маршрутах будет задействован медицинский Ми-8.

Судно может работать в сложных метеоусловиях и в темное время суток. Дополнительный борт позволит увеличить частоту вылетов и обеспечить качественной медицинской помощью всех нуждающихся. Напомним, полеты санавиации были возобновлены в Псковской области в конце сентября после двадцатипятилетнего перерыва.

Кирилл Радион

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