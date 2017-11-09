logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Показатель преступности в Псковской области – самый низкий на Северо-Западе

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 09.11.2017 15:27

Жители Псковской области меньше других совершают правонарушения. Подтверждение тому - самый низкий показатель нашего региона по количеству преступлений на Северо-Западе. Как рассказал телеканалу «Россия 24» начальник Управления МВД России по Псковской области Юрий Инстранкин, во многом это заслуга и сотрудников полиции, которые завтра отметят свой профессиональный праздник.

Юрий Инстранкин рассказал и о том, в каких районах региона жить спокойно и безопасно, а в каких – более напряженная ситуация. Полная версия эксклюзивного интервью - сегодня в 19.45 на канале «Россия 24». Не пропустите!

Алина Толкачева

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Хлебосол
В рифму
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк