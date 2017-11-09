Показатель преступности в Псковской области – самый низкий на Северо-Западе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.11.2017 15:27

Жители Псковской области меньше других совершают правонарушения. Подтверждение тому - самый низкий показатель нашего региона по количеству преступлений на Северо-Западе. Как рассказал телеканалу «Россия 24» начальник Управления МВД России по Псковской области Юрий Инстранкин, во многом это заслуга и сотрудников полиции, которые завтра отметят свой профессиональный праздник.

Юрий Инстранкин рассказал и о том, в каких районах региона жить спокойно и безопасно, а в каких – более напряженная ситуация. Полная версия эксклюзивного интервью - сегодня в 19.45 на канале «Россия 24». Не пропустите!

Алина Толкачева