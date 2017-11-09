ОЭЗ «Моглино» заняла 7-ю позицию в рейтинге инвестиционной привлекательности

Особая экономическая зона «Моглино» заняла 7-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности. В него вошли 15 экономических зон страны. Министерством экономического развития учитывались данные о количестве резидентов, объеме инвестиций, наличии льгот для инвесторов, обеспеченности инфраструктурой.
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» создана в 2012 году. Площадка предусматривает размещение порядка 40 резидентов с общим объемом инвестиций около 25 млрд рублей. На сегодня в ОЭЗ «Моглино» зарегистрировано 8 резидентов. Два из них - компании «Nor-Maali» и «Сибирский гостинец» - уже реализовали свои инвестпроекты. Официальное открытие лакокрасочного завода запланировано на конец ноября.
Кирилл Радион
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Ноябрь 2017
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