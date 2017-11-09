ОЭЗ «Моглино» заняла 7-ю позицию в рейтинге инвестиционной привлекательности

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.11.2017 15:14

Особая экономическая зона «Моглино» заняла 7-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности. В него вошли 15 экономических зон страны. Министерством экономического развития учитывались данные о количестве резидентов, объеме инвестиций, наличии льгот для инвесторов, обеспеченности инфраструктурой.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» создана в 2012 году. Площадка предусматривает размещение порядка 40 резидентов с общим объемом инвестиций около 25 млрд рублей. На сегодня в ОЭЗ «Моглино» зарегистрировано 8 резидентов. Два из них - компании «Nor-Maali» и «Сибирский гостинец» - уже реализовали свои инвестпроекты. Официальное открытие лакокрасочного завода запланировано на конец ноября.

Кирилл Радион