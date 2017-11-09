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В ПсковГУ прошел День открытых дверей

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.11.2017 15:12

День открытых дверей сегодня прошел в Псковском государственном университете. Будущим абитуриентам рассказали о профессиях, которые они могут выбрать, познакомили с деканами, преподавателями и студентами факультетов, а также рассказали о правилах приема в ВУЗ.

По словам руководства, ПсковГУ высоко зарекомендовал себя на рынке образовательных услуг и является ведущим высшим учебным заведением региона. На сегодняшний день вуз предлагает абитуриентам больше 150 учебных программ.

Наталья Барарь

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