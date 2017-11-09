Газета «Псковская правда» отмечает 100-летний юбилей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.11.2017 12:33

Сегодня одно из крупнейших печатных изданий региона - газета «Псковская правда» отмечает столетний юбилей. Образованная в годы революции, она освещала все важные события общественной, политической, культурной жизни области. В годы войны на её страницах все ждали сводки с фронтов, в мирное время героями статей становились труженики села, простые рабочие. Редакция газеты стала альма-матер для большого числа псковских журналистов.

Сегодня «Псковская правда» входит в медиа-холдинг Псковской области. ГТРК «Псков» присоединяется к поздравлениям в адрес наших коллег. Мы желаем творческих успехов и успешного развития.

Кирилл Радион