logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

60 миллионов рублей будет дополнительно выделено на строительство Псковского перинатального центра

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 09.11.2017 12:28

Для завершения строительства псковского перинатального центра компания «Ростех» направит дополнительно 60 миллионов рублей. На рабочем совещании представители администрации региона и генподрядчика согласовали график работ. Председателю комитета по здравоохранению Игорю Потапову дано поручение начать подготовку документации для лицензирования перинатального центра. Напомню, его должны были сдать еще этим летом, но сроки постоянно переносились.

ВРИО губернатора Михаил Ведерников задержку в строительстве назвал недопустимой и взял ситуацию на особый контроль.

Кирилл Радион

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Хлебосол
Kinza
В рифму
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк