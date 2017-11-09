60 миллионов рублей будет дополнительно выделено на строительство Псковского перинатального центра

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.11.2017 12:28

Для завершения строительства псковского перинатального центра компания «Ростех» направит дополнительно 60 миллионов рублей. На рабочем совещании представители администрации региона и генподрядчика согласовали график работ. Председателю комитета по здравоохранению Игорю Потапову дано поручение начать подготовку документации для лицензирования перинатального центра. Напомню, его должны были сдать еще этим летом, но сроки постоянно переносились.

ВРИО губернатора Михаил Ведерников задержку в строительстве назвал недопустимой и взял ситуацию на особый контроль.

Кирилл Радион