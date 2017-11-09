Рекордный урожай гречки удалось собрать в этом году в Псковской области

Несмотря на дождливое лето, в области удалось собрать рекордный урожай гречки. Одно из сельхозпредприятий, где это удалось сделать – «Тригорское». Здесь давно привыкли справляться со всеми трудностями и подготовились заранее к климатическим аномалиям. Закупили современные тракторы, которым и грязь была нипочём. В итоге, смогли спасти 70% урожая.
В этом году «Тригорское» стало в прямом смысле стратегическим предприятием. За спасением сюда обратилась крупнейшая в Европе птицефабрика – «Синявинская». Куры могли просто умереть с голоду, оставшись без зерна. Причина – все вагоны для транспортировки злаков были переброшены на юг: там срочно продавали за рубеж рекордный урожай. «Тригорское» несколько недель спасало: машинами вывозили в Ленобласть по 400 тонн зерна в день.
Кирилл Радион
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Ноябрь 2017
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