Вода вместо газа. Жители Острова столкнулись с необычной проблемой

Вода вместо газа – с такой проблемой столкнулись жители улицы Дженнера в Острове. Из-за этого они не могут пользоваться газовыми плитами и отопительными котлами. Газовую службу на эту улицу вызывают регулярно, рабочие продувают трубы, однако хватает таких мер ненадолго. Специалисты рассматривают одну версию - образование конденсата, однако, откуда он там берётся – выяснить не могут.
Кирилл Радион
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Ноябрь 2017
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