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Вода вместо газа. Жители Острова столкнулись с необычной проблемой

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.11.2017 12:17

Вода вместо газа – с такой проблемой столкнулись жители улицы Дженнера в Острове. Из-за этого они не могут пользоваться газовыми плитами и отопительными котлами. Газовую службу на эту улицу вызывают регулярно, рабочие продувают трубы, однако хватает таких мер ненадолго. Специалисты рассматривают одну версию - образование конденсата, однако, откуда он там берётся – выяснить не могут.

Кирилл Радион

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