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Показательные выступления провели бойцы Псковского СОБРа в свой профессиональный праздник

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.11.2017 12:15

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают бойцы спецподразделений СОБР. Первый Специальный отряд быстрого реагирования был создан в 1978 году в Москве. Власти опасались повторения трагедии на Мюнхенской Олимпиаде: в теракте погибли участники Израильской команды. У бойцов Псковского СОБРа есть свои собственные традиции. Одна из них - приглашать на профессиональный праздник школьников. И не только рассказывать им о тонкостях работы бойца спецподразделения, но и показывать в деле свои боевые навыки.

Кирилл Михайлов, Василий Нордэн

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