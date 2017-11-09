Показательные выступления провели бойцы Псковского СОБРа в свой профессиональный праздник

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают бойцы спецподразделений СОБР. Первый Специальный отряд быстрого реагирования был создан в 1978 году в Москве. Власти опасались повторения трагедии на Мюнхенской Олимпиаде: в теракте погибли участники Израильской команды. У бойцов Псковского СОБРа есть свои собственные традиции. Одна из них - приглашать на профессиональный праздник школьников. И не только рассказывать им о тонкостях работы бойца спецподразделения, но и показывать в деле свои боевые навыки.
Кирилл Михайлов, Василий Нордэн
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Ноябрь 2017
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