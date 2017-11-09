Открытую лекцию по робототехнике провели для псковских школьников

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.11.2017 11:59

Псковских школьников познакомили с робототехникой. Открытую лекцию о роботах организовал университет совместно с филиалом Российского общества «Знание». Ребятам рассказали о том, какие бывают роботы, какие задачи они могут выполнять и как начать конструировать и программировать своего робота. Отвечая на вопросы, ребята получали жетон и могли выиграть призы в викторине «Робот и человек».

Добавим, на сегодняшний день робототехникой активно занимаются не только взрослые ученые, но и дети. Существуют кружки, где даже первоклассники создают алгоритмы для машин.

Андрей Удалов