Открытую лекцию по робототехнике провели для псковских школьников

Псковских школьников познакомили с робототехникой. Открытую лекцию о роботах организовал университет совместно с филиалом Российского общества «Знание». Ребятам рассказали о том, какие бывают роботы, какие задачи они могут выполнять и как начать конструировать и программировать своего робота. Отвечая на вопросы, ребята получали жетон и могли выиграть призы в викторине «Робот и человек».
Добавим, на сегодняшний день робототехникой активно занимаются не только взрослые ученые, но и дети. Существуют кружки, где даже первоклассники создают алгоритмы для машин.
Андрей Удалов
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Ноябрь 2017
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