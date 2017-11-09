logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Открытую лекцию по робототехнике провели для псковских школьников

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 09.11.2017 11:59

Псковских школьников познакомили с робототехникой. Открытую лекцию о роботах организовал университет совместно с филиалом Российского общества «Знание». Ребятам рассказали о том, какие бывают роботы, какие задачи они могут выполнять и как начать конструировать и программировать своего робота. Отвечая на вопросы, ребята получали жетон и могли выиграть призы в викторине «Робот и человек».

Добавим, на сегодняшний день робототехникой активно занимаются не только взрослые ученые, но и дети. Существуют кружки, где даже первоклассники создают алгоритмы для машин.

Андрей Удалов

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Хлебосол
Kinza
В рифму
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк