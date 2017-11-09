Праздничный концерт «Чудный вечер с душевной песней» прошел в Псковском колледже искусств

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.11.2017 11:57

Тридцать лет со дня основания исполнилось отделению «Народного хорового творчества» Псковского колледжа искусств и ансамблю русской народной песни «Очелье». На сцене выступили юбиляры и гости праздника - выпускники колледжа и творческие коллективы Пскова, области и Санкт-Петербурга.

Ансамбль «Очелье» специализируется на народном творчестве - это хороводные песни, свадебные, обрядные и другие. «Очелье» - лауреат многих всероссийских и международных конкурсов среди высших и средних профессиональных учебных заведений. Награжден почетной грамотой Фонда Андрея Первозванного. Руководителем ансамбля «Очелье» и отделением «Народного хорового творчества» уже тридцать лет является специалист в области русского песенного искусства Вера Кагазежева.

Наталья Барарь