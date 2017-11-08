Из специального класса – в обычную школу. Как в Великих Луках помогают адаптироваться «особым» детям?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.11.2017 20:28

Сразу 10 выпускников младшего отделения Великолукского реабилитационного центра начали нынешний учебный год в обычных городских школах. Это, во многом, заслуга педагогов, психологов, медиков. Ведь большинство воспитанников центра имеют инвалидность. Как помогают «особым» детям преодолеть себя и показать всё, на что способны?

Лариса Чурикова, Юрий Павкин