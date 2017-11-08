Из специального класса – в обычную школу. Как в Великих Луках помогают адаптироваться «особым» детям?

Сразу 10 выпускников младшего отделения Великолукского реабилитационного центра начали нынешний учебный год в обычных городских школах. Это, во многом, заслуга педагогов, психологов, медиков. Ведь большинство воспитанников центра имеют инвалидность. Как помогают «особым» детям преодолеть себя и показать всё, на что способны?
Лариса Чурикова, Юрий Павкин
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Ноябрь 2017
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