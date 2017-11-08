Сегодня вступили в силу новые правила проезда круговых перекрестков

Сегодня вступили в силу поправки в правила дорожного движения по проезду круговых перекрёстков. Теперь приоритет за теми автомобилями, которые находятся на кольце. В Пскове на таких перекрёстках меняют дорожные знаки.
Однако псковичи с непривычки едут по наитию. И будучи на кольце продолжают уступать дорогу тем, кто находится на второстепенной. Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей, что перед въездом на круг нужно обращать внимание на дорожные знаки.
Алина Чабан, Надежда Прыгина
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