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Сегодня вступили в силу новые правила проезда круговых перекрестков

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.11.2017 22:15

Сегодня вступили в силу поправки в правила дорожного движения по проезду круговых перекрёстков. Теперь приоритет за теми автомобилями, которые находятся на кольце. В Пскове на таких перекрёстках меняют дорожные знаки. 

Однако псковичи с непривычки едут по наитию. И будучи на кольце продолжают уступать дорогу тем, кто находится на второстепенной. Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей, что перед въездом на круг нужно обращать внимание на дорожные знаки.

Алина Чабан, Надежда Прыгина

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