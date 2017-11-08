Большинство россиян предпочитают вступать в официальный брак. Таковы результаты исследования, которое провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Согласно опросу, только 12% респондентов хотят жить вместе без штампа в паспорте.
Что может дать молодым парам гражданский брак, чего не сделает штамп в паспорте? Попытаемся выяснить в прямом эфире программы "Стартовая площадка".
Гости студии: семейная пара Кирилл и Екатерина Калюк - придерживаются мнения, что молодые люди должны жить в официальном браке. Алексей Петров – молодой человек, который теперь отдает предпочтение только гражданскому браку.
Слушайте на "Радио России-Псков" 9 ноября с 7.20
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Ноябрь 2017
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