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Плюсы и минусы гражданского брака обсудим в эфире "Стартовой площадки" на "Радио России-Псков" 9 ноября с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.11.2017 18:21

Плюсы и минусы гражданского брака обсудим в эфире Большинство россиян предпочитают вступать в официальный брак. Таковы результаты исследования, которое провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Согласно опросу, только 12% респондентов хотят жить вместе без штампа в паспорте.

Что может дать молодым парам гражданский брак, чего не сделает штамп в паспорте? Попытаемся выяснить в прямом эфире программы "Стартовая площадка".

Гости студии: семейная пара Кирилл и Екатерина Калюк - придерживаются мнения, что молодые люди должны жить в официальном браке. Алексей Петров – молодой человек, который теперь отдает предпочтение только гражданскому браку.

Слушайте на "Радио России-Псков"  9 ноября с 7.20

 

 
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