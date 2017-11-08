Иван Цецерский призвал усилить борьбу с вандализмом

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.11.2017 20:47

Усилить борьбу с вандализмом призвал на координационном совещании глава Пскова Иван Цецерский. На прошлой неделе в центре города неизвестные разбили светильники. В минувшие выходные разукрасили стены зданий, вырвали урны и завалили малые архитектурные формы в Детском парке.

Иван Цецерский обратился с просьбой к полиции об усилении контрольных мер, чтобы не допускать подобного. Кроме этого, на совещании обсудили выполнение программы формирования комфортной городской среды. По словам Главы Пскова, ситуация с её исполнением не вызывает опасений. Срок окончания в связи с дождями был перенесён на девятое ноября. Исполняющий полномочия главы администрации города Игорь Калашников заверил, что подрядчики выгадывают буквально каждый погожий час.

Наталья Барарь