Иван Цецерский призвал усилить борьбу с вандализмом

Усилить борьбу с вандализмом призвал на координационном совещании глава Пскова Иван Цецерский. На прошлой неделе в центре города неизвестные разбили светильники. В минувшие выходные разукрасили стены зданий, вырвали урны и завалили малые архитектурные формы в Детском парке.
Иван Цецерский обратился с просьбой к полиции об усилении контрольных мер, чтобы не допускать подобного. Кроме этого, на совещании обсудили выполнение программы формирования комфортной городской среды. По словам Главы Пскова, ситуация с её исполнением не вызывает опасений. Срок окончания в связи с дождями был перенесён на девятое ноября. Исполняющий полномочия главы администрации города Игорь Калашников заверил, что подрядчики выгадывают буквально каждый погожий час.
Наталья Барарь
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