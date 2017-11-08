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Самозанятым россиянам могут снизить налоги. Обсудим это в программе "Постфактум" на "Радио России-Псков" 8 ноября с 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.11.2017 17:31

Самозанятым россиянам могут снизить налоги. Обсудим это в программе Самозанятым россиянам могут снизить налоги, предоставить статус индивидуального предпринимателя без права найма и возможность работать по патенту стоимостью 10 тысяч рублей в год. Кто они, самозанятые граждане нашей страны, чем занимаются, готовы ли сегодня выйти из тени и работать легально?

Сколько их на территории Псковской области? И почему, обращаясь за услугами к таким специалистам, следует соблюдать осторожность? Расскажем в программе "Постфактум".

Слушайте на "Радио России-Псков" 8 ноября в 18.10

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