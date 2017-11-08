Михаил Ведерников в День народного единства посетил уникальную деревню Сигово

Более трех тысяч человек в прошлом году посетили музей сето в Печорском районе. В этом цифра будет гораздо больше, - заявили сотрудники объединённого Изборского музея временно исполняющему обязанности губернатора Михаилу Ведерникову. Уникальную деревню Сигово, где проживает малый финно-угорский народ, в День народного единства он посетил впервые.
Алина Чабан, Иван Лопаев
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Ноябрь 2017
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