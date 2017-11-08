Проблемы Бежаницкого и Дедовичского районов обсудил Михаил Ведерников с главами муниципалитетов

ВРИО губернатора Михаил Ведерников продолжил серию рабочих встреч с главами муниципалитетов. С руководителем Бежаницкого района он, в частности, обсудил возможность создания там сырьевой базы, которая позволит открыть около 200 новых рабочих мест и увеличит доходную часть районного бюджета.
Инвестор, готовый открыть производство замороженных и сублимированных ягод и фруктов на базе «Моглино», выращивать их собирается в Бежаницком районе. В реализации этого проекта нужна поддержка со стороны области. Требуется она и Дедовичскому району, в котором в ремонте кровли сейчас нуждаются несколько учреждений образования, рассказал глава района Геннадий Афанасьев. В Дно сейчас остро стоит вопрос строительства новой школы на 500 мест. Объект должны сдать к 1 сентября 2019 года. Его построят вместо школы №50, которая находится в аварийном состоянии. Сейчас идёт речь о её закрытии с нового года.
Надежда Прыгина
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Ноябрь 2017
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