logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Псковичей приглашают сделать прививку от гриппа в мобильных пунктах вакцинации

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 08.11.2017 14:49

Сегодня в Пскове в районе торгового центра на Коммунальной провели выездную вакцинацию. Специалисты Псковской городской поликлиники делали прививки всем желающим. Это ежегодная профилактическая акция. Медики напоминают жителям, что вакцинация надёжно защищает от вирусов гриппа и снижает заболеваемость ОРВИ.

Особенно прививка необходима тем, кто находится в зоне риска - это пожилые люди, дети, работники общественной сферы и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Чтобы сделать прививку, при себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис. Выездной фапмобиль будет работать весь ноябрь ежедневно в самых оживлённых районах города.

Наталья Барарь

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Хлебосол
Kinza
В рифму
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк