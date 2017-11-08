Псковичей приглашают сделать прививку от гриппа в мобильных пунктах вакцинации

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.11.2017 14:49

Сегодня в Пскове в районе торгового центра на Коммунальной провели выездную вакцинацию. Специалисты Псковской городской поликлиники делали прививки всем желающим. Это ежегодная профилактическая акция. Медики напоминают жителям, что вакцинация надёжно защищает от вирусов гриппа и снижает заболеваемость ОРВИ.

Особенно прививка необходима тем, кто находится в зоне риска - это пожилые люди, дети, работники общественной сферы и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Чтобы сделать прививку, при себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис. Выездной фапмобиль будет работать весь ноябрь ежедневно в самых оживлённых районах города.

Наталья Барарь