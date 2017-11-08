Псковичей приглашают сделать прививку от гриппа в мобильных пунктах вакцинации

Сегодня в Пскове в районе торгового центра на Коммунальной провели выездную вакцинацию. Специалисты Псковской городской поликлиники делали прививки всем желающим. Это ежегодная профилактическая акция. Медики напоминают жителям, что вакцинация надёжно защищает от вирусов гриппа и снижает заболеваемость ОРВИ.
Особенно прививка необходима тем, кто находится в зоне риска - это пожилые люди, дети, работники общественной сферы и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Чтобы сделать прививку, при себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис. Выездной фапмобиль будет работать весь ноябрь ежедневно в самых оживлённых районах города.
Наталья Барарь
|
Ноябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3