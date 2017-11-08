Лучших спортсменов области чествуют сегодня в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.11.2017 14:46

Сегодня в Пскове чествуют лучших спортсменов области, отличившихся на соревнованиях разных уровней. Бал чемпионов в этом году собрал более семидесяти псковских спортсменов. Церемония награждения состоялась в стенах областной администрации. Награды вручали в нескольких номинациях.

Это - «Сила духа» - премия для спортсменов из числа людей с ограниченными возможностями. Отдельно чествовали олимпийцев. Также отдельно отметили неоднократных победителей всероссийских соревнований и призёров различных чемпионатов. И, конечно, в номинации "Надежда псковского спорта" наградили юных атлетов. Самая актуальная номинация в преддверии 2018 года - «Лучшая мужская команда в игровых видах спорта». Эту номинацию взяли футболисты из команды «Стрела».

Регина Кадырова