Лучших спортсменов области чествуют сегодня в Пскове

Сегодня в Пскове чествуют лучших спортсменов области, отличившихся на соревнованиях разных уровней. Бал чемпионов в этом году собрал более семидесяти псковских спортсменов. Церемония награждения состоялась в стенах областной администрации. Награды вручали в нескольких номинациях.
Это - «Сила духа» - премия для спортсменов из числа людей с ограниченными возможностями. Отдельно чествовали олимпийцев. Также отдельно отметили неоднократных победителей всероссийских соревнований и призёров различных чемпионатов. И, конечно, в номинации "Надежда псковского спорта" наградили юных атлетов. Самая актуальная номинация в преддверии 2018 года - «Лучшая мужская команда в игровых видах спорта». Эту номинацию взяли футболисты из команды «Стрела».
Регина Кадырова
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