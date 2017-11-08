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Михаил Ведерников: «Областные власти продолжат поддерживать народ сето»

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.11.2017 12:18

Областные власти продолжат поддерживать малочисленный народ сето. Заявил ВРИО губернатора. Михаил Ведерников в День народного единства впервые посетил уникальную деревню Сигово, где проживает народ сето. В музее-усадьбе показали, как в старину жили их предки, во что наряжались и чем себя украшали, а также провели ВРИО губернатора мастер-класс по приготовлению сетусского сыра.

В прошлом году музей сето в Печорском районе посетили более 3 тысяч человек.

Алина Чабан

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