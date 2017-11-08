Михаил Ведерников: «Областные власти продолжат поддерживать народ сето»

Областные власти продолжат поддерживать малочисленный народ сето. Заявил ВРИО губернатора. Михаил Ведерников в День народного единства впервые посетил уникальную деревню Сигово, где проживает народ сето. В музее-усадьбе показали, как в старину жили их предки, во что наряжались и чем себя украшали, а также провели ВРИО губернатора мастер-класс по приготовлению сетусского сыра.
В прошлом году музей сето в Печорском районе посетили более 3 тысяч человек.
Алина Чабан
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Ноябрь 2017
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