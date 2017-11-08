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Сергей Юрков из Себежа борется за звание «Народного участкового» на всероссийском конкурсе

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.11.2017 12:17

Полицейский Сергей Юрков из Себежа отстаивает честь Псковской области на всероссийском конкурсе «Народный участковый». До этого на региональном этапе он набрал более 2 тысяч голосов и таким образом опередил 9 своих коллег. В органах Сергей служит 8 лет, признаётся, самое важное, что люди верят в него и он, в меру своих сил, старается им помогать. Проголосовать за него можно до 10 ноября на сайте «Комсомольской правды».

Виктория Парфёнова, Иван Лопаев

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