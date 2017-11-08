Сергей Юрков из Себежа борется за звание «Народного участкового» на всероссийском конкурсе

Полицейский Сергей Юрков из Себежа отстаивает честь Псковской области на всероссийском конкурсе «Народный участковый». До этого на региональном этапе он набрал более 2 тысяч голосов и таким образом опередил 9 своих коллег. В органах Сергей служит 8 лет, признаётся, самое важное, что люди верят в него и он, в меру своих сил, старается им помогать. Проголосовать за него можно до 10 ноября на сайте «Комсомольской правды».
Виктория Парфёнова, Иван Лопаев
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Ноябрь 2017
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