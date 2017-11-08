Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.11.2017 12:14

ГТРК «Псков» отмечает пятьдесят седьмую годовщину со дня создания. Открытая в начале шестидесятых, она стояла у истоков зарождения отечественного телевидения. За полвека сменилось не одно поколение операторов, журналистов, режиссёров. Узнать из уст очевидцев, как студия менялась со временем - дорогого стоит. Сегодня герой нашей рубрики "Главные кадры" - Михаил Холод. Телеоператор проработал здесь более полувека.

Кирилл Радион