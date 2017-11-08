Псковская музыкальная школа имени Римского-Корсакова отмечает 90-летний юбилей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.11.2017 12:10

Сегодня 90-летний юбилей у Псковской музыкальной школы имени Римского-Корсакова. История учебного заведения началась в 1927 году. Долгое время оно было главным музыкальным центром области. Главная гордость школы - её ученики и выпускники, многие из которых продолжили образование в столичных ВУЗах.

Татьяна Борисова, Тигран Гаспарян