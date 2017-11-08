Ночью с 7 на 8 ноября псковичи наблюдали северное сияние

Северное сияние могли наблюдать псковичи этой ночью. Фотографии этого явления на своей странице в соцсети опубликовал астроном-любитель Петр Митрофанов. По мнению специалистов, это не уникальное для области свечение. Объясняется близостью к широтам, где его наблюдают довольно часто. Его причина, так называемые геомагнитные бури.
Надежда Прыгина
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Ноябрь 2017
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