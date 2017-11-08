logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Ночью с 7 на 8 ноября псковичи наблюдали северное сияние

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 08.11.2017 12:03

Северное сияние могли наблюдать псковичи этой ночью. Фотографии этого явления на своей странице в соцсети опубликовал астроном-любитель Петр Митрофанов. По мнению специалистов, это не уникальное для области свечение. Объясняется близостью к широтам, где его наблюдают довольно часто. Его причина, так называемые геомагнитные бури.  

Надежда Прыгина

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
В рифму
Kinza
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк