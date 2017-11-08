Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.11.2017 17:43

Сегодня, 8 ноября, на телеканале "Россия 24" в 19.45 смотрите вторую часть очередной программы из Ганзейского цикла. На этот раз говорим о Тихвине.

Старинный торговый город Тихвин в этом году принимал гостей русских Ганзейских городов. Тихвин показал себя во всей красе. Нигде ещё не демонстрировался такой полет фантазии и воплощение в жизнь оригинальных идей. Самый активный город русской Ганзы - Тихвин в программе «Ганзейский союз Нового времени».