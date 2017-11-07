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Программу о городе Тихвине в рамках цикла "Ганзейские города Нового времени" смотрите на телеканале "Россия 24" 7 ноября в 19.45

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.11.2017 17:43

Программу о городе Тихвине в рамках цикла Сегодня, 7 ноября, на телеканале "Россия 24" в 19.45 смотрите первую часть очередной программы из Ганзейского цикла. На этот раз говорим о Тихвине.

Старинный торговый город Тихвин в этом году принимал гостей русских Ганзейских городов. Тихвин показал себя во всей красе. Нигде ещё не демонстрировался такой полет фантазии и воплощение в жизнь оригинальных идей. Самый активный город русской Ганзы - Тихвин в программе «Ганзейские города Нового времени».

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