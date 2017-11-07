Сегодня, 7 ноября, на телеканале "Россия 24" в 19.45 смотрите первую часть очередной программы из Ганзейского цикла. На этот раз говорим о Тихвине.
Старинный торговый город Тихвин в этом году принимал гостей русских Ганзейских городов. Тихвин показал себя во всей красе. Нигде ещё не демонстрировался такой полет фантазии и воплощение в жизнь оригинальных идей. Самый активный город русской Ганзы - Тихвин в программе «Ганзейские города Нового времени».
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