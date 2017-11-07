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Какие послания донесли до нас "капсулы времени" 1967 года? Расскажем в программе "Постфактум" на "Радио России-Псков" 7 ноября в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.11.2017 17:11

Какие послания донесли до нас 7 ноября, в день 100-летия Великой Октябрьской революции в российских городах и бывших советских республиках массово вскрывают «капсулы времени», оставленные в 1967 году. Замурованные полвека назад послания потомкам достают из стен зданий, извлекают из-под бетонных плит и оснований обелисков.

Чего нам желали предки в «капсулах времени», во что верили, и насколько мы сегодня оправдали их ожидания? Обсудим в программе "Постфактум".

Слушайте на "Радио России-Псков" 7 ноября в 18.10

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