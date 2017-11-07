7 ноября, в день 100-летия Великой Октябрьской революции в российских городах и бывших советских республиках массово вскрывают «капсулы времени», оставленные в 1967 году. Замурованные полвека назад послания потомкам достают из стен зданий, извлекают из-под бетонных плит и оснований обелисков.
Чего нам желали предки в «капсулах времени», во что верили, и насколько мы сегодня оправдали их ожидания? Обсудим в программе "Постфактум".
Слушайте на "Радио России-Псков" 7 ноября в 18.10
|
Ноябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3