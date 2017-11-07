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Без поддержки Пскова большевики были обречены? Корреспондент «Вести-Псков» восстанавливает события вековой давности

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.11.2017 20:11

Сегодня исполняется ровно сто лет с момента свержения Временного правительства и установления в Петрограде Советской власти. Одни называют эти события "переворотом", другие - "Великой Октябрьской социалистической революцией". Но мало кто знает, что без поддержки Пскова большевики в столице были обречены и недолго продержались бы у власти. Через две недели в эфир телеканала «Россия 1» выйдет вторая серия документального фильма ГТРК «Псков» «Псковские сезоны русской революции», посвящённая событиям осени семнадцатого. Специально для нас его автор, Виталий Михайлов, восстановил хронологию событий столетней давности.

Виталий Михайлов, Владимир Шагапов, Иван Лопаев, Денис Алексеев

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