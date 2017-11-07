Пятилетний юбилей домовой церкви отметили в Первомайском психоневрологическом интернате

Престольный праздник отметили в психоневрологическом интернате в Палкинском районе. Ровно пять лет назад здесь появилась домовая церковь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». Праздничную службу провел настоятель храма Александра Невского в Пскове Олег Теор. Церковь вмещает пятьдесят человек, но и этого уже недостаточно. Сейчас в интернате проживает более трехсот человек от 18 до 95 лет.
Екатерина Давыдова, Сергей Дьяков
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Ноябрь 2017
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