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О таком виде отдыха, как квесты, говорим в эфире "Стартовой площадки" на "Радио России-Псков" 8 ноября с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.11.2017 16:44

О таком виде отдыха, как квесты, говорим в эфире Квесты – командные игры, цель которых выполнить все задания и, чаще всего, найти выход из замкнутого пространства. Подобное времяпрепровождение набирает все большую популярность. Однако всегда ли безопасен подобный вид отдыха?

Что из себя представляют квест-игры? Почему они так популярны, и насколько безопасен такой досуг расскажем в программе "Стартовая площадка".

Гость студии: руководитель проекта "Квесты Lost Псков" Михаил Васильев и администратор Марина Весленёва.
Не пропустите! 8 ноября с 7.20

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