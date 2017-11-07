Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.11.2017 16:44

Квесты – командные игры, цель которых выполнить все задания и, чаще всего, найти выход из замкнутого пространства. Подобное времяпрепровождение набирает все большую популярность. Однако всегда ли безопасен подобный вид отдыха?

Что из себя представляют квест-игры? Почему они так популярны, и насколько безопасен такой досуг расскажем в программе "Стартовая площадка".

Гость студии: руководитель проекта "Квесты Lost Псков" Михаил Васильев и администратор Марина Весленёва.

Не пропустите! 8 ноября с 7.20