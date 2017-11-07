Псковские коммунисты отметили 100-летие Октябрьской революции торжественным шествием

Торжественным шествием псковские коммунисты сегодня отметили вековой юбилей Великой Октябрьской революции. С флагами, музыкой и транспарантами колонна, по традиции, двигалась от "Маяка" до площади Ленина. К партийцам присоединились несколько десятков псковичей.
Добавлю, аналогичные акции сегодня проходят во многих городах страны. Напомним, день 7 ноября 1917 года стал переломным не только для нашей страны. Участники сегодняшнего шествия единогласны в одном - несмотря на разные оценки, столетие Великого Октября - значимая веха в мировой истории.
Татьяна Борисова
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Ноябрь 2017
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