Сегодня в Дно вскрыли «капсулу времени», заложенную 50 лет назад

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.11.2017 15:54

Сегодня в Дновском Доме культуры вскрыли "капсулу времени". Она была заложена пятьдесят лет назад местными коммунистами. В районном Доме культуры был настоящий аншлаг. Зал даже не смог вместить всех желающих, гости располагались на приставных стульях.

Среди гостей праздника были свидетели церемонии закладки этой «капуслы времени». Эти люди рассказали, что послание было торжественно зачитано учительницей одной из дновских школ и заложено для потомков в 1967 году. Авторы послания поздравили людей 2017 года со столетием Октябрьской революции. Поведали о том, как их поколение превратило станцию Дно в богатый и развивающийся город, рассказали о трудовых подвигах жителей района. Авторы напутствовали использовать достижения предыдущего поколения, отдавать всю свою энергию, талант и знание дел строительству будущего.

Кирилл Радион, Андрей Удалов