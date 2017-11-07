Двадцать восемь юных псковичей торжественно получили паспорта в День народного единства

Этот важный документ школьникам вручил Иван Цецерский. Вместе с паспортом они получили конституцию, приветственный адрес от главы города и памятные сувениры. После этого юные граждане вместе произнесли клятву на верность России. С праздником их поздравили псковские вокалисты. Напомним, церемония вручения паспортов регулярно проходит в дни российских и городских праздников, и это уже стало традицией.
Иван Павлов
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Ноябрь 2017
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