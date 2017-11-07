Псковские хоккеисты стали обладателями «Кубка Довмонта»

Псковский «Торнадо» стал обладателем «Кубка Довмонта». В финале юношеского чемпионата по хоккею наши спортсмены оказались сильнее клуба из Великого Новгорода «Йети». Всего за звание сильнейшего в турнире боролись восемь команд из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Пскова.
Матчи проходили с третьего по пятое ноября в Ледовом Дворце. В командах выступали спортсмены 2009 года рождения.
Кирилл Радион
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Ноябрь 2017
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