Псковские хоккеисты стали обладателями «Кубка Довмонта»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.11.2017 15:50

Псковский «Торнадо» стал обладателем «Кубка Довмонта». В финале юношеского чемпионата по хоккею наши спортсмены оказались сильнее клуба из Великого Новгорода «Йети». Всего за звание сильнейшего в турнире боролись восемь команд из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Пскова.

Матчи проходили с третьего по пятое ноября в Ледовом Дворце. В командах выступали спортсмены 2009 года рождения.

Кирилл Радион