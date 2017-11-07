Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.11.2017 13:08

7 ноября исполняется ровно 100 лет с момента свержения Временного правительства и установления в Петрограде советской власти. Одни называют эти события "переворотом", другие - "Великой Октябрьской социалистической революцией". Но знаете ли Вы, что без поддержки Пскова большевики в столице были обречены?

Каким был октябрь 1917 года на Псковщине? Что здесь делал глава Временного правительства Керенский, кто остался верным присяге, а кто - устанавливал новые революционные порядки? Обсуждаем в «Шоу вежливых людей» 7 ноября, с 17. 05. У нас в гостях: директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин и заведующая отделом краеведения Псковской областной универсальной научной библиотеки Елена Киселёва. Считаете ли вы, что события октябрьской революции 1917 г. до сих пор влияют на нашу жизнь? Звоните, высказывайте свое мнение по телефону прямого эфира 62-80-30