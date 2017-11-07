Сегодня в России отмечают 100-летие Октябрьской революции

Сегодня ровно 100 лет со дня Октябрьской Революции. Вооруженное восстание в Петрограде, закончившееся взятием Зимнего дворца, привело к провозглашению власти Советов. Революционные события затронули и Псков. В первую очередь, из-за географического положения города и близости к Петрограду.
К тому же, Псков продолжал оставаться центром Северного фронта Первой мировой войны. Здесь размещалось около 30 тысяч военных: число сопоставимо с количеством населения самого города. Глава Временного правительства Керенский приехал сюда в надежде собрать войска для контрреволюционных действий. Но обнаружил, что гарнизон лоялен революции и фактически перешел на сторону большевиков. Реальные боевые действия велись за железнодорожный вокзал. Контрреволюционные силы разбили посты большевиков и сумели провести мимо Пскова на большой скорости в сторону Петрограда несколько вагонов с войсками генерала Краснова.
Кирилл Михайлов
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Ноябрь 2017
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