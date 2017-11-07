Вековой юбилей Октябрьской революции отметили псковские коммунисты

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.11.2017 12:26

В зале Пушкинского драмтеатра они организовали театрализованное представление, которое собрало аншлаг. Зрителям показали небольшой фильм о предпосылках и результатах революции, актив партии выступил с поздравлениями. Интересно, что 100 лет назад заседания Совета рабочих и солдатских депутатов проходили именно в зале Народного дома им. Пушкина.

Октябрьские события в России повлияли на политическое устройство многих стран мира.

Регина Кадырова