logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Вековой юбилей Октябрьской революции отметили псковские коммунисты

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 07.11.2017 12:26

В зале Пушкинского драмтеатра они организовали театрализованное представление, которое собрало аншлаг. Зрителям показали небольшой фильм о предпосылках и результатах революции, актив партии выступил с поздравлениями. Интересно, что 100 лет назад заседания Совета рабочих и солдатских депутатов проходили именно в зале Народного дома им. Пушкина.

Октябрьские события в России повлияли на политическое устройство многих стран мира.

Регина Кадырова

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Хлебосол
Kinza
В рифму
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк