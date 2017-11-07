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Санавиация Псковской области получит еще один вертолет

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.11.2017 12:23

Ещё один вертолёт-реанимобиль появится в регионе. Об этом заявил ВРИО губернатора Михаил Ведерников во время учений по отработке действий врачей при транспортировке тяжелобольного пациента. Вертолет «Ансат» и бригада медиков продемонстрировала свои возможности. За считанные минуты пострадавший был доставлен на борт.

Во время полета, рассказывают врачи - минимум вмешательства. Но в экстренном случае все необходимое для оказания помощи в вертолете есть. Аппарат искусственной вентиляции легких, автономный модуль для контроля за артериальным давлением, сердцебиением и для проведения ЭКГ, термоодеяло, вакуумные носилки и медикаменты. Отмечу, санавиации не было в Псковской области более 20 лет. Вертолет поступил в распоряжение Областной больницы в сентябре благодаря участию региона в федеральном проекте по организации оказания экстренной медицинской помощи при поддержке вице-премьера Ольги Голодец. За это время было эвакуировано уже более 50 пациентов.

Екатерина Давыдова

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