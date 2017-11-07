Санавиация Псковской области получит еще один вертолет

Ещё один вертолёт-реанимобиль появится в регионе. Об этом заявил ВРИО губернатора Михаил Ведерников во время учений по отработке действий врачей при транспортировке тяжелобольного пациента. Вертолет «Ансат» и бригада медиков продемонстрировала свои возможности. За считанные минуты пострадавший был доставлен на борт.
Во время полета, рассказывают врачи - минимум вмешательства. Но в экстренном случае все необходимое для оказания помощи в вертолете есть. Аппарат искусственной вентиляции легких, автономный модуль для контроля за артериальным давлением, сердцебиением и для проведения ЭКГ, термоодеяло, вакуумные носилки и медикаменты. Отмечу, санавиации не было в Псковской области более 20 лет. Вертолет поступил в распоряжение Областной больницы в сентябре благодаря участию региона в федеральном проекте по организации оказания экстренной медицинской помощи при поддержке вице-премьера Ольги Голодец. За это время было эвакуировано уже более 50 пациентов.
Екатерина Давыдова
|
Ноябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3