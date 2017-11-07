Пскович пожаловался на грубые нарушения при установки детской площадки

О грубых нарушениях при установке детской площадки сообщил житель Пскова Константин Кузнецов. Мужчина рассказал, что подрядчик засыпал территорию песком, не проведя предварительные работы, т.е. без обязательного снятия грунта и последующего уплотнения и послойного формирования площадки.
Константин Кузнецов сообщил о нарушениях в УГХ Пскова, однако спустя время подрядчик всё же приступил к установке оборудования. Рабочие смонтировали его на арматурные стержни, без обязательного бетонирования фундаментов. Однако после появления информации о нарушениях на одном из новостных сайтов, вернулись к работе. После публикации жалобы псковича на строительной площадке появился и руководитель подрядной компании, который сообщил, что монтаж оборудования на стержни - первый этап работы. Бетонирование - второй. По мнению подрядчика, недовольный пскович просто не разобрался в ситуации и не дождался окончания работ.
Ирина Коваленко
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