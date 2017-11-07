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В День народного единства Михаил Ведерников встретился с представителями национальных диаспор

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.11.2017 12:16

В День народного единства временно исполняющий обязанности губернатора встретился с руководителями национальных диаспор. За круглым столом и чашкой чая Михаил Ведерников поздравил их с праздником. Псковская область многонациональна, в регионе живут представители более ста национальностей. Врио губернатора рассказали о деятельности общественных организаций.

О проблемах, с которыми сталкиваются, и о перспективах. К примеру, сето взволнованы оттоком молодёжи. Но знают, чем заинтересовать молодых сето, чтобы те не покидали родную землю. Заручились поддержкой врио губернатора и другие представители народностей. В частности, вопрос получения грантов и правильного оформления заявок Михаил Ведерников поручил проработать и обсудить возможность создания в регионе проектного центра. Где специалисты смогут оказать общественникам методическую помощь в составлении бухгалтерской отчетности и подготовки других документов.

Алина Чабан

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