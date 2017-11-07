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Студенты Псковского колледжа искусств исполнили песни времен революции

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.11.2017 12:11

Студенты Псковского колледжа искусств исполнили песни революции. Проект был подготовлен специально к столетию большевистского переворота. В концерте прозвучали произведения, написанные до, во время и после революции. Тогда появляется новый жанр - советская массовая песня.

В ней преломились различные истоки: русский революционный фольклор, песни каторги, зарубежные мелодии, бытовой романс. 
Маршевость, плакатность, насыщенность текстов лозунговой риторикой - всё это было неизбежно в период становлении новой страны. Особую атмосферу концерту добавили стихи Блока, Маяковского, Прокофьева, кадры хроники.

Кирилл Радион

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