logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости
 
 
 

Первую победу одержала команда ГТРК Псков на футбольном турнире «Вызов»

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 07.11.2017 11:47

На это раз нашими соперниками стала сборная журналистов «Медиа-холдинга». С первых минут игроки телерадиокомпании завладели инициативой и в первой «тридцатиминутке» отметились девятью голами, пропустив при этом лишь один мяч. Во втором периоде ГТРК «Псков» полностью владела инициативой и довела игру до победы с крупным счётом 16:1.

Надежда Прыгина

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Хлебосол
В рифму
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк