Первую победу одержала команда ГТРК Псков на футбольном турнире «Вызов»

На это раз нашими соперниками стала сборная журналистов «Медиа-холдинга». С первых минут игроки телерадиокомпании завладели инициативой и в первой «тридцатиминутке» отметились девятью голами, пропустив при этом лишь один мяч. Во втором периоде ГТРК «Псков» полностью владела инициативой и довела игру до победы с крупным счётом 16:1.
Надежда Прыгина
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Ноябрь 2017
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