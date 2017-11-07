Первую победу одержала команда ГТРК Псков на футбольном турнире «Вызов»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.11.2017 11:47

На это раз нашими соперниками стала сборная журналистов «Медиа-холдинга». С первых минут игроки телерадиокомпании завладели инициативой и в первой «тридцатиминутке» отметились девятью голами, пропустив при этом лишь один мяч. Во втором периоде ГТРК «Псков» полностью владела инициативой и довела игру до победы с крупным счётом 16:1.

Надежда Прыгина