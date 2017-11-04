Михаил Ведерников принял участие в Правительственной комиссии по региональному развитию

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.11.2017 21:23

Врио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников в Москве в пятницу, 3 ноября, принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Козака.

На повестке дня вопросы о дополнительных мерах по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов в 2018 году, условиях соглашений о реструктуризации задолженности бюджетов субъектов РФ по бюджетным кредитам и условиях соглашений о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ.

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что регионы получат 104 млрд рублей дотаций в 2018 году, чтобы сбалансировать бюджеты.

Более 51 миллиарда рублей Правительство выделит на бюджетные кредиты для регионов. Поддержку регионам оказывали в зависимости от суммы заработной платы, также учитывался прожиточный минимум. «Мы брали количество получателей льгот, их уровень зарплаты, и применили бюджетную обеспеченность региона. Мы посчитали приросты по заработной плате по каждому субъекту и распределили между ними сумму 51,3 миллиардов рублей», — пояснил Министр финансов РФ Антон Силуанов.

Также одной из тем, прозвучавшей на заседании стало распределение грантов между субъектами, которые смогли нарастить собственный экономический потенциал в 2016 году. Им будут выделять дополнительные среда в виде льгот.

Кроме того, члены комиссии обсудили методику оценки эффективности налоговых льгот и критерии перераспределения бюджетам субъектов прироста налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, по сравнению с фактическими поступлениями.

Источник: pskov.ru