logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Изборский музей-заповедник приглашает сегодня гостей на «Ночь искусств»

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 03.11.2017 17:12

На "Ночь искусств" приглашает сегодня гостей музей-заповедник "Изборск". В этом году акция, приуроченная к празднованию Дня народного единства, проходит под девизом "Искусство объединяет". Гостям музея предлагают посетить выставку народного художника СССР Петра Павловича Оссовского "Величие земли Псковской".

Сегодня она открылась в галерее "Изборская палата Русской словесности и Православной веры". В колокольной башне крепости тем временем будут демонстрировать фильм Эйзенштейна "Александр Невский" и мультфильм "Крепость: щитом и мечом". В доме купца Белянина концерт классической музыки дадут студенты колледжа искусств имени Римского-Корсакова. Также здесь открыта фотовыставка "Петербург глазами ангелов: взгляд с Исаакия". На работах представлены лики и фигуры ангелов Исаакиевского собора и фантастические панорамы Северной столицы.

Ирина Коваленко

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Kinza
В рифму
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк