Изборский музей-заповедник приглашает сегодня гостей на «Ночь искусств»

На "Ночь искусств" приглашает сегодня гостей музей-заповедник "Изборск". В этом году акция, приуроченная к празднованию Дня народного единства, проходит под девизом "Искусство объединяет". Гостям музея предлагают посетить выставку народного художника СССР Петра Павловича Оссовского "Величие земли Псковской".
Сегодня она открылась в галерее "Изборская палата Русской словесности и Православной веры". В колокольной башне крепости тем временем будут демонстрировать фильм Эйзенштейна "Александр Невский" и мультфильм "Крепость: щитом и мечом". В доме купца Белянина концерт классической музыки дадут студенты колледжа искусств имени Римского-Корсакова. Также здесь открыта фотовыставка "Петербург глазами ангелов: взгляд с Исаакия". На работах представлены лики и фигуры ангелов Исаакиевского собора и фантастические панорамы Северной столицы.
Ирина Коваленко
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