В России 7 ноября - теперь обычный рабочий день, а не красный день календаря, как это было на протяжении 80 лет. Что изменилось в обществе за последнее время? Справедливо ли такое отношение россиян к событию, которое 100 лет назад потрясло мир? Обсудим в программе "Стартовая площадка".
Гости студии: заместитель декана исторического факультета Псковского государственного университета Татьяна Хришкевич и второй секретарь Псковского отделения КПРФ Виктор Дуля.
Слушайте на "Радио России-Псков" 7 ноября с 7.20
|
Ноябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3