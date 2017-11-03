Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.11.2017 17:08

В России 7 ноября - теперь обычный рабочий день, а не красный день календаря, как это было на протяжении 80 лет. Что изменилось в обществе за последнее время? Справедливо ли такое отношение россиян к событию, которое 100 лет назад потрясло мир? Обсудим в программе "Стартовая площадка".

Гости студии: заместитель декана исторического факультета Псковского государственного университета Татьяна Хришкевич и второй секретарь Псковского отделения КПРФ Виктор Дуля.

Слушайте на "Радио России-Псков" 7 ноября с 7.20