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Об отношении к празднику 7 ноября говорим в эфире "Стартовой площадки" на "Радио России-Псков" 7 ноября с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 03.11.2017 17:08

Об отношении к празднику 7 ноября говорим в эфире В России 7 ноября - теперь обычный рабочий день, а не красный день календаря, как это было на протяжении 80 лет. Что изменилось в обществе за последнее время? Справедливо ли такое отношение россиян к событию, которое 100 лет назад потрясло мир? Обсудим в программе "Стартовая площадка".

Гости студии: заместитель декана исторического факультета Псковского государственного университета Татьяна Хришкевич и второй секретарь Псковского отделения КПРФ Виктор Дуля.

Слушайте на "Радио России-Псков" 7 ноября с 7.20

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